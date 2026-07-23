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Ядрена сделка САЩ - Саудитска Арабия: Тръмп с условие към Рияд и уверение, че няма да се обогатява уран

Ива Стойкова от Ива Стойкова
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Съедините щати сключиха ядрена сделка със Саудитска Арабия. Тя е изцяло обвързана с присъединяването на Рияд към т.нар. Авраамови споразумения, с които се установяват дипломатически отношения с Израел.

Така Доналд Тръмп коментира споразумението между Вашингтон и Рияд с думите, че ще позволи на кралството да развие гражданска ядрена програма с американска технология. В социалната си мрежа Тръмп увери, че Съединените щати не се противопоставят на граждански необогатени ядрени обекти. Сделката предизвика опасения сред американски конгресмени, но също и в Израел, че проправя път към обогатяването на уран и ядрена надпревара. Кремъл подкрепи правото на Саудитска Арабия да развива ядрена енергетика за мирни цели. Вашингтон и Рияд от години работят по споразумението, но сключването му е на фона на продължаваща война с Иран и зациклили мирни преговори, в които ключова точка е ядрената програма на Техеран.

Марко Рубио, държавен секретар на САЩ: „Предстои процедура за одобрение в Конгреса и едва тогава ще можем да говорим по-подробно за споразумението. Съединените щати винаги търсят споразумения за сътрудничество със съюзниците си, а Саудитска Арабия е стратегически партньор. Когато държави решат, че искат да развиват ядрена технология, предпочитаме да го правят с нас."

#САЩ-Саудитска Арабия #Марко Рубио #Доналд Тръмп #Рияд #ядрена сделка

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