Ядрена сделка САЩ - Саудитска Арабия: Тръмп с условие към Рияд и уверение, че няма да се обогатява уран

Съедините щати сключиха ядрена сделка със Саудитска Арабия. Тя е изцяло обвързана с присъединяването на Рияд към т.нар. Авраамови споразумения, с които се установяват дипломатически отношения с Израел.

Така Доналд Тръмп коментира споразумението между Вашингтон и Рияд с думите, че ще позволи на кралството да развие гражданска ядрена програма с американска технология. В социалната си мрежа Тръмп увери, че Съединените щати не се противопоставят на граждански необогатени ядрени обекти. Сделката предизвика опасения сред американски конгресмени, но също и в Израел, че проправя път към обогатяването на уран и ядрена надпревара. Кремъл подкрепи правото на Саудитска Арабия да развива ядрена енергетика за мирни цели. Вашингтон и Рияд от години работят по споразумението, но сключването му е на фона на продължаваща война с Иран и зациклили мирни преговори, в които ключова точка е ядрената програма на Техеран.