Водни оръдия, сълзотворен газ и сблъсъци с полицията пред албанския парламент (СНИМКИ)

Отново сблъсъци пред албанския парламент в 54-ия ден от протестите от т. нар. "Фламинго революция".
Напрежението между полицията и протестиращите се покачи, част от демонстрантите замеряха органите на реда с яйца и домати.
Полицията отвърна с водни оръдия и сълзотворен газ. Съобщава се за пострадали и от двете страни на барикадата.
Недоволството в Албания не стихва заради плановете за застрояване на албанското крайбрежие, свързани със зетя на Доналд Тръмп Джаред Къшнър. От екозащитни протестите прераснаха в антиправителствени.
Снимки: ЕПА/БГНЕС