Водни оръдия, сълзотворен газ и сблъсъци с полицията пред албанския парламент (СНИМКИ)

Отново сблъсъци пред албанския парламент в 54-ия ден от протестите от т. нар. "Фламинго революция".

Напрежението между полицията и протестиращите се покачи, част от демонстрантите замеряха органите на реда с яйца и домати.

Полицията отвърна с водни оръдия и сълзотворен газ. Съобщава се за пострадали и от двете страни на барикадата.

Недоволството в Албания не стихва заради плановете за застрояване на албанското крайбрежие, свързани със зетя на Доналд Тръмп Джаред Къшнър. От екозащитни протестите прераснаха в антиправителствени.

Снимки: ЕПА/БГНЕС