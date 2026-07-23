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Водни оръдия, сълзотворен газ и сблъсъци с полицията пред албанския парламент (СНИМКИ)

Джанан Дурал от Джанан Дурал
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водни оръдия сълзотворен газ сблъсъци полицията албанския парламент снимки
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Отново сблъсъци пред албанския парламент в 54-ия ден от протестите от т. нар. "Фламинго революция".

Напрежението между полицията и протестиращите се покачи, част от демонстрантите замеряха органите на реда с яйца и домати.

Полицията отвърна с водни оръдия и сълзотворен газ. Съобщава се за пострадали и от двете страни на барикадата.

Недоволството в Албания не стихва заради плановете за застрояване на албанското крайбрежие, свързани със зетя на Доналд Тръмп Джаред Къшнър. От екозащитни протестите прераснаха в антиправителствени.

Снимки: ЕПА/БГНЕС

#албанско крайбрежие #екозащитници #Албания #протести

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