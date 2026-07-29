"Български пощи" предупреждава за забавяне на обработката на пратки в Испания и Франция заради пожарите

Пощенските оператори в Испания и Франция уведомяват за забавяния в обработката и доставката на пратки и прекъсвания на услуги поради бушуващи горски пожари в засегнатите райони, съобщиха от "Български пощи".

Във Франция са засегнати редица сортировъчни центрове и пощенски станции в департаментите Жиронда и Ланд. Пожарите са довели до затваряне на няколко пощенски съоръжения, а продължават да се разпространяват към град Бордо и причиняват значителни смущения на всички пощенски операции.

Някои населени места остават недостъпни до второ нареждане и са евакуирани пощенските служители.