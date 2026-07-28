Украйна търси деескалация с Иран след удар по ирански товарен кораб

Желание за избягване на ненужна ескалация е изразил външния министър на Украйна Андрий Сибиха в телефонен разговор с иранския си колега Абас Арагчи, съобщи Киев. Поводът е острата реакция на Техеран след украинско нападение срещу ирански товарен кораб в Каспийско море.

Иранската страна предупреди за "непредвидими" последици. Сибиха определи разговора като "откровен". По-рано украинският лидер Володимир Зеленски съобщи за удари срещу кораби, транспортиращи военни товари, свързани с Иран. Пред Арагчи украинският външен министър е посочил, че всички действия на страната му са насочени към защита срещу действията на Русия.

Той обвини Москва за смъртта на моряк от поразения ирански кораб. Сибиха е призовал иранската страна да прекрати подкрепата си за войната на Русия срещу Украйна. Техеран потвърди разговора между двамата външни министри.

Първият дипломат на Израел Гидеон Саар обяви, че също е разговарял със Сибиха, с когото са обсъдили предизвикателствата пред двете страни, включително заплахата от Иран. Саар е изразил желание за задълбочаване на сътрудничеството с Украйна.