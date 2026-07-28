Столичен автотранспорт: Автобусът по линия 204 не е имал техническа неизправност преди катастрофата

Автобусът по линия 204, който катастрофира на 27 юли на столичния булевард „Цариградско шосе“, не е имал техническа неизправност, която да е могла да причини инцидента. Това е заключението на експертната комисия, назначена от директора на поделение „Дружба“ на „Столичен автотранспорт“.

Комисията е извършила обстойна документална и техническа проверка на превозното средство след тежката катастрофа, при която автобусът премина през мантинелата и навлезе в насрещното движение.

Според заключението всички възли, агрегати и системи, свързани с безопасната експлоатация на автобуса, са работели коректно преди настъпването на пътнотранспортното произшествие.

Проверката не е установила данни за предварително възникнала техническа повреда, която да е причина за инцидента.

От „Столичен автотранспорт“ посочват, че гумите на автобуса са били в съответствие с изискванията. Измерената дълбочина на протектора е била 13 мм на първия мост, 12 мм на втория и 15 мм на третия.

Установената по време на експертизата повреда на цялостта на една от гумите е определена като последица от самото произшествие, а не като предхождаща техническа неизправност.

Измерванията на спирачната система също са показали, че тя работи в допустимите граници без отклонения.

Към момента на извършения оглед всички констатирани щети по автобуса са вследствие на настъпилото пътнотранспортно произшествие, допълват от дружеството.