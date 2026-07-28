Мъж заля съпругата си с бензин и я запали край Варна, жената е с опасност за живота

48-годишен мъж от варненскотко село Медовец е залял съпругата си с бензин и я е запалил. Жената е настанена в болница, с опасност за живота. Лекарите са подали сигнал за случилото се.



До трагедията се стигнало снощи, след като мъжът употребил голямо количество алкохол и между него и съпругата му възникнал скандал. Задържан е за 72 часа, повдигнато му е обвинение за опит за убийство, извършено с особена жестокост и по мъчителен за жертвата начин.

От прокуратурата заявиха, че ще поискат най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“. Семейството е живяло във Франция близо 15 години и отскоро се е завърнало за постоянно в България. Съседите не са чували до момента скандали между двамата.