Мъж заля съпругата си с бензин и я запали край Варна, жената е с опасност за живота

48-годишен мъж от варненскотко село Медовец е залял съпругата си с бензин и я е запалил. Жената е настанена в болница, с опасност за живота. Лекарите са подали сигнал за случилото се.
До трагедията се стигнало снощи, след като мъжът употребил голямо количество алкохол и между него и съпругата му възникнал скандал. Задържан е за 72 часа, повдигнато му е обвинение за опит за убийство, извършено с особена жестокост и по мъчителен за жертвата начин.
От прокуратурата заявиха, че ще поискат най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“. Семейството е живяло във Франция близо 15 години и отскоро се е завърнало за постоянно в България. Съседите не са чували до момента скандали между двамата.
"Аз като чух, се учудих, такова нещо... не съм виждал да се скарат, добро семейство. Познавам жената, като семейство са много скромно семейство. Три деца имат", разказа съсед.