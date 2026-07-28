БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Парите на държавата: ПП връчиха на президента петиция за налагане на вето на бюджета

Цветелина Катанска от Цветелина Катанска
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
Запази

Снимка: БГНЕС
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Президентът Илияна Йотова ще обяви утре дали ще одобри Закона за държавния бюджет и ще го пусне за обнародване. Това стана ясно след среща на ръководството на "Продължаваме промяната" с държавния глава. По- рано днес бяха обнародвани законите за бюджетите на здравната каса и на държавното обществено осигуряване. От ПП внесоха петиция с искане за налагане на вето върху закона за бюджета. В случай, че тя не бъде уважена от партията ще внесат жалба в Конституционния съд. Това ще направят и от ГЕРБ-СДС.

Петиция с над 27 хиляди подписа внесоха от "Продължаваме промяната" в президентството. След това представителите на партията бяха приети от президента Илияна Йотова и от нейния правен отдел.

Асен Василев, "Продължаваме промяната": "С госпожа Йотова обсъдихме детайлно мотивите, заради които искаме да бъде наложено вето на държавния бюджет."

По думите му има четири промени в закона, които според тях са противокоституционни - промяната на Кодекса на труда и въвеждането на почасово изчисляване на трудовия стаж, замразяването на минималната работна заплата, обвързването на заплатите на магистратите с тези на депутатите и спиране на пенсиите за инвалидност без съдебен акт.

Асен Василев, "Продължаваме промяната": "Това са юридическите аргументи, ако не се наложи вето на база на тези аргументи, със сигурности ние ще внесем и възражение към Конституционния съд, тъй като смятаме, че тези разпоредби на бюджета са противоконституционни."

Още в края на миналата седмица от ГЕРБ дадоха заявка, че също ще внесат жалба в конституционния съд, заради прекомерния дефицит, който противоречи на закона за публичните финанси.

Владислав Горанов, ГЕРБ-СДС: "В момента, в който се обнародва законът ще входираме жалбата, водим преговори с различни партии, за да осигурим необходимия брой подписи, но също с риск да развалим ваканцията на Народното събрание, президентът Йотова ако не иска да подели отговорността за тази фискална вакханалия, трябва да върне за ново разглеждане."

Жалба в конституционният съд планират да внесат и от синдикалната организация КТ Подкрепа.

#президентът Илияна Йотова #Бюджет 2026 #"Продължаваме промяната"

Последвайте ни

ТОП 24

Атанас Русев по случая "Петрохан": Групата около Ивайло Калушев е била подготвена за усвояването на средства по ПВУ
1
Атанас Русев по случая "Петрохан": Групата около Ивайло...
След Мондиал 2026: БНТ ще излъчи още пет големи събития пряко
2
След Мондиал 2026: БНТ ще излъчи още пет големи събития пряко
Август идва с горещини до 43 градуса и температури над нормата
3
Август идва с горещини до 43 градуса и температури над нормата
Заради незаконни каравани проверяват частна гора край Кара дере
4
Заради незаконни каравани проверяват частна гора край Кара дере
Румен Радев: Ще подкрепим кандидатурата на Илияна Йотова за президент
5
Румен Радев: Ще подкрепим кандидатурата на Илияна Йотова за президент
Умишлен палеж е причинил смъртта на бизнесмена в Банкя (СНИМКИ)
6
Умишлен палеж е причинил смъртта на бизнесмена в Банкя (СНИМКИ)

Най-четени

В Луковит разкриха незаконен цех за производство на гъби
1
В Луковит разкриха незаконен цех за производство на гъби
Ликвидираха нападателя, който уби един човек и рани още 29 на ежегодния прайд в Берлин
2
Ликвидираха нападателя, който уби един човек и рани още 29 на...
Предупрежават за измамни съобщения, изпращани от името на "Пътна полиция"
3
Предупрежават за измамни съобщения, изпращани от името на...
Трима души, сред които и дете, загинаха при тежка катастрофа на магистрала "Марица"
4
Трима души, сред които и дете, загинаха при тежка катастрофа на...
Кофеинът от кафе и чай носи ползи за здравето, показва ново проучване
5
Кофеинът от кафе и чай носи ползи за здравето, показва ново проучване
По-малко валежи и температури между 36 и 41 градуса през новата седмица
6
По-малко валежи и температури между 36 и 41 градуса през новата...

Още от: Политика

Румен Радев се срещна с новото ръководство на Организацията на евреите в България „Шалом“
Румен Радев се срещна с новото ръководство на Организацията на евреите в България „Шалом“
Радев за американските самолети: Не се ангажира със срок за разполагането им в „Безмер“ Радев за американските самолети: Не се ангажира със срок за разполагането им в „Безмер“
Чете се за: 02:25 мин.
Политически реакции след като Радев подкрепи Йотова Политически реакции след като Радев подкрепи Йотова
Чете се за: 02:20 мин.
Президентът Йотова: Благодаря на Румен Радев и на „Прогресивна България“ за доверието и подкрепата Президентът Йотова: Благодаря на Румен Радев и на „Прогресивна България“ за доверието и подкрепата
Чете се за: 01:02 мин.
Николай Денков: Ако президентът не наложи вето върху бюджета, ще сезираме Конституционния съд Николай Денков: Ако президентът не наложи вето върху бюджета, ще сезираме Конституционния съд
Чете се за: 07:30 мин.
Румен Радев: Вицепрезидентът трябва да крепи единството на президентската институция Румен Радев: Вицепрезидентът трябва да крепи единството на президентската институция
Чете се за: 03:45 мин.

Водещи новини

Столичен автотранспорт: Автобусът по линия 204 не е имал техническа неизправност преди катастрофата
Столичен автотранспорт: Автобусът по линия 204 не е имал техническа...
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Новите мантинели може да се окажат остарели още преди да бъдат подменени Новите мантинели може да се окажат остарели още преди да бъдат подменени
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Близо 1500 евро са необходими за месечната издръжка на тричленно семейство у нас Близо 1500 евро са необходими за месечната издръжка на тричленно семейство у нас
Чете се за: 05:30 мин.
У нас
Парите на държавата: ПП връчиха на президента петиция за налагане на вето на бюджета Парите на държавата: ПП връчиха на президента петиция за налагане на вето на бюджета
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
Румен Радев: Вицепрезидентът трябва да крепи единството на...
Чете се за: 03:45 мин.
Политика
Огненият ад в Европа: Още една жертва на пожарите във Франция
Чете се за: 00:42 мин.
По света
Мощен трус от 7,1 в Япония: Опасения за жертви в рухнал търговски...
Чете се за: 03:00 мин.
По света
Възмущение след табела от къмпинг „Черноморец“ за...
Чете се за: 04:17 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ