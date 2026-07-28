Парите на държавата: ПП връчиха на президента петиция за налагане на вето на бюджета

Президентът Илияна Йотова ще обяви утре дали ще одобри Закона за държавния бюджет и ще го пусне за обнародване. Това стана ясно след среща на ръководството на "Продължаваме промяната" с държавния глава. По- рано днес бяха обнародвани законите за бюджетите на здравната каса и на държавното обществено осигуряване. От ПП внесоха петиция с искане за налагане на вето върху закона за бюджета. В случай, че тя не бъде уважена от партията ще внесат жалба в Конституционния съд. Това ще направят и от ГЕРБ-СДС.

Петиция с над 27 хиляди подписа внесоха от "Продължаваме промяната" в президентството. След това представителите на партията бяха приети от президента Илияна Йотова и от нейния правен отдел.

Асен Василев, "Продължаваме промяната": "С госпожа Йотова обсъдихме детайлно мотивите, заради които искаме да бъде наложено вето на държавния бюджет."

По думите му има четири промени в закона, които според тях са противокоституционни - промяната на Кодекса на труда и въвеждането на почасово изчисляване на трудовия стаж, замразяването на минималната работна заплата, обвързването на заплатите на магистратите с тези на депутатите и спиране на пенсиите за инвалидност без съдебен акт.

Асен Василев, "Продължаваме промяната": "Това са юридическите аргументи, ако не се наложи вето на база на тези аргументи, със сигурности ние ще внесем и възражение към Конституционния съд, тъй като смятаме, че тези разпоредби на бюджета са противоконституционни."

Още в края на миналата седмица от ГЕРБ дадоха заявка, че също ще внесат жалба в конституционния съд, заради прекомерния дефицит, който противоречи на закона за публичните финанси.

Владислав Горанов, ГЕРБ-СДС: "В момента, в който се обнародва законът ще входираме жалбата, водим преговори с различни партии, за да осигурим необходимия брой подписи, но също с риск да развалим ваканцията на Народното събрание, президентът Йотова ако не иска да подели отговорността за тази фискална вакханалия, трябва да върне за ново разглеждане."

Жалба в конституционният съд планират да внесат и от синдикалната организация КТ Подкрепа.