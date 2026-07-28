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Корабът „Св. св. Кирил и Методий“ акостира в Несебър: Изви се дълга опашка от желаещи да го разгледат

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
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Научноизследователският кораб „Св. св. Кирил и Методий“ отбелязва пет години от включването си в състава на Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“.


По повод годишнината плавателният съд акостира на Морска гара – Несебър и отвори врати за посетители. Изви се дълга опашка от чакащи да се качат на борда и да разгледат отблизо общите помещения, каютите на екипажа, капитанския мостик и работните зони, откъдето се управляват плаванията.

Полярният кораб осигурява логистичната подкрепа на националните експедиции до Антарктида. и изпълнява специализирани задачи в едни от най-тежките условия. За пет години „Св. св. Кирил и Методий“ е осъществил четири успешни плавания до Антарктида, а екипажът вече се подготвя за своята пета експедиция.

#Научноизследователският кораб "Св. св. Кирил и Методий" #посетители #несебър

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