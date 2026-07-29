Зеленски и Тръмп обсъдиха лиценз за производство на „Пейтриът“

Сенатът на САЩ придвижи законопроект за енергийни санкции срещу Русия. Текстът предвижда санкции на руски длъжностни лица и високи мита за вноса от Китай, Индия и други страни с цел да ги принуди да намалят зависимостта си от руски петрол и газ.

Гласуването в деня на погребението на сенатора републиканец Линдзи Греъм беше прието като жест на почит към него като автор на законопроекта. Доналд Тръмп, украинският президент Володимир Зеленски и израелският премиер Бенямин Нетаняху присъстваха на възпоменателна церемония за внезапно починалия американски сенатор.

След това президентът на САЩ проведе срещи с двамата лидери. Пред американската телевизия „Фокс Нюз“ Зеленски обяви, че Украйна ще започне производството на американските противоракетни системи „Пейтриът".