Депутатите гласуват правилата за избор на ръководството на Здравната каса

Депутатите ще гласуват правилата за избор на управител и втори подуправител на Здравната каса.

Единият подуправител беше избран от парламента - това е бившият служебен министър на здравеопазването Асен Меджидиев. Стигна се до избор на ново ръководство, след като в началото на юли предишното беше освободено.

В програмата на народните представители тази седмица е и решението кога депутатите ще излязат в лятна отпуска. Очаква се това да е от 5 до 23 август. Преди това те би трябвало да гласуват окончателно промените в Изборния кодекс и държавния бюджет, които не са предвидени засега в седмичната програма на депутатите.