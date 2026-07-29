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Слънчево и все по-горещо в близките дни

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Снимка: Татяна Добролюбова
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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Слънчево и горещо ще бъде и в сряда. В планинските райони ще има временни увеличения на облачността, но ще е без валежи. Вятърът ще се ориентира от изток-югоизток, в източните райони ще е до умерен.

Минималните температури ще бъдат между 15° и 21°, в София – около 15°, а максималните – между 31° и 36°, в София – около 31°.

И по Черноморието ще бъде слънчево. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 27° и 29°. Температурата на морската вода е от 20° до 24°. Вълнението на морето ще бъде слабо.

В планините ще бъде предимно слънчево. След обяд ще има временни увеличения на облачността, но ще е без валежи. Ще духа умерен и силен, по билото на Централна Стара планина – временно бурен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 25°, на 2000 метра – около 16°.

До края седмицата времето ще бъде слънчево. В по-голямата част от страната ще е почти тихо, в източните райони – със слаб до умерен вятър от североизток. Температурите ще се повишават бавно и в неделя максималните ще бъдат между 35° и 40°.

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