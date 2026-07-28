Осем души пострадаха при верижна катастрофа с четири автомобила на АМ „Струма

Осем души пострадаха при верижна катастрофа с четири автомобила на автомагистрала „Струма“, при отбивката за Бобошево. Жена и дете са настанени за лечение в болница в Дупница.

Още двама човека са приети за преглед в болницата в Благоевград, като по-късно са изписани. На водачите са направени полеви тестове за алкохол и наркотици.

За повече от три часа движението в района беше регулирано от КАТ "Пътна полиция", като автомобилите, движещи се в посока Благоевград се отбиваха през пътен възел Бобошево.

Тепърва ще се изясняват причините за пътния инцидент.