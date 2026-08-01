Събор на Бузлуджа: БСП призова за обединение на левицата

Стотици членове и симпатизанти на БСП от всички краища на страната се събраха на Историческата поляна под връх "Бузлуджа" за традиционния национален събор на партията.
Тази година форумът е посветен на 135 години от началото на организираното социалистическо движение в България и преминава под мотото „За социализъм с бъдеще". По традиция бяха поднесени венци и цветя пред паметниците на Историческата поляна, след което започна митинг с участието на ръководството на партията.
Съборът е едно от най-значимите ежегодни събития за БСП, което събира поколения социалисти в знак на приемственост и единство около идеите на левицата.
Лидерът Крум Зарков призова за обединение около идея, а не около личност.
Снимки: БГНЕС
Крум Зарков, лидер на БСП: "Толкова много председатели, че останахме без избиратели. Стига! Единственото автентично лидерство в ляво е колективното лидерство. Ние или ще успеем заедно, или ще се провалим по отделно и е крайно време да го разберем."