Събор на Бузлуджа: БСП призова за обединение на левицата

Стотици членове и симпатизанти на БСП от всички краища на страната се събраха на Историческата поляна под връх "Бузлуджа" за традиционния национален събор на партията.

Тази година форумът е посветен на 135 години от началото на организираното социалистическо движение в България и преминава под мотото „За социализъм с бъдеще". По традиция бяха поднесени венци и цветя пред паметниците на Историческата поляна, след което започна митинг с участието на ръководството на партията.

Съборът е едно от най-значимите ежегодни събития за БСП, което събира поколения социалисти в знак на приемственост и единство около идеите на левицата.

Лидерът Крум Зарков призова за обединение около идея, а не около личност.

Снимки: БГНЕС