23-то Национално гайдарско надсвирване събра любители на фолклора в Гела

Президентът Илияна Йотова откри 23-тото Национално гайдарско надсвирване в село Гела. Стотици хора от цялата страна се събраха на Илинденските поляни, за да се насладят на гласа на гайдите и да усетят магията на българския фолклор.



Начало на празника даде гайдарски оркестър "Караджата". Близо 70 гайдари участват в надсвирването, оценява ги жури с председател ректора на Музикалната академия в Пловдив проф. Милчо Василев.

За трета година ще бъде връчена и наградата за майсторско изпълнение на името на прочутия гайдар от Гела Дафо Трендафилов.

Родопите са магична планина, каза в словото си президентът Илияна Йотова и подчерта силата на родния фолклор.