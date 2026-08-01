23-то Национално гайдарско надсвирване събра любители на фолклора в Гела

Илияна Йотова откри надсвирването
Президентът Илияна Йотова откри 23-тото Национално гайдарско надсвирване в село Гела. Стотици хора от цялата страна се събраха на Илинденските поляни, за да се насладят на гласа на гайдите и да усетят магията на българския фолклор.
Начало на празника даде гайдарски оркестър "Караджата". Близо 70 гайдари участват в надсвирването, оценява ги жури с председател ректора на Музикалната академия в Пловдив проф. Милчо Василев.
За трета година ще бъде връчена и наградата за майсторско изпълнение на името на прочутия гайдар от Гела Дафо Трендафилов.
Родопите са магична планина, каза в словото си президентът Илияна Йотова и подчерта силата на родния фолклор.
Илияна Йотова, президент: "Докато има дечица тук, облечени в народни носи, докато има деца, както видяхте тези малки гайдари, които държат ручилото на гайдата и след малко ще се вият кръщните родопски и български хора, ще има страната ни. Защото българския фолклор е в душата ни, в сърцето ни. Ние с него се раждаме."