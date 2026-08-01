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Теснолинейката навършва 100 години

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Теснолинейката навършва 100 години
Снимка: БДЖ
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Днес се навършват 100 години от потеглянето на първия влак по теснолинейката в Родопите. На 1 август 1926 г. с тържествена програма и празнично пътуване е открита отсечката от гара Сарамбей (в днешни дни град Септември) до гара Лъджене (днес централната гара във Велинград), с което се поставя началото на железопътния транспорт в Родопите. Сбъдната е мечтата планинското население в този край на България да бъде свързано с централната част на страната. От следващия ден – 2 август, стартира и редовната експлоатация по маршрута. Първоначално между днешните градове Септември и Велинград се движи само един влак в посока, а разстоянието от 39 километра се изминава за близо 3 часа и половина.

Изграждането на тясната 760 мм железопътна линия от Пазарджишкото поле при гара Сарамбей на кота 238 м. надморска височина започва през пролетта на 1921 г. по проект на младия инженер Стоян Митов. Само за 5 години е преодоляно непристъпното скалисто дефиле на Чепинска река. Преди да достигне гара Лъджене – днес квартал на Велинград, теснолинейката се изкачва до вододела Чуката на 801 м. над морското равнище и преминава 10 пъти под планинските ридове – по този маршрут се намират първите 10 от общо 35-те тунела. Тази отсечка е една от най-живописните по релсите от Септември до Добринище. Трасето следва извивките на буйната Чепинска река, която си проправя път между скалите на западнородопските ридове.

Преди 100 години влакове по линията са теглени от малки парни локомотиви. Днес техните съвременници се задвижват с дизелово гориво и са няколко пъти по-мощни.

В днешни дни, един век след преминаването на първия влак по линията, Родопската теснолинейка е част от визитната картичка на България пред света и е все по-популярна забележителност и атракция в страната ни. Уникалното съоръжение с нестандартно междурелсие от 760 мм, красивата заобикаляща природа, множеството забележителности и курортни селища по маршрута, превръщат тази железница и пътуването с нея в живописно приключение.

Туристическите посещения на теснолинейката се увеличават всяка следваща година. Същевременно, линията остава основна транспортна артерия с важно социално значение за местното население. Освен редовните влакове между Септември и Велинград – по 5 пъти в денонощието, БДЖ организира и регулярни атракционни и празнични пътувания по различни поводи, които се радват на голям интерес.

По повод на 100-годишния юбилей предстои да бъде възстановен за движение парния локомотив по теснолинейката, след което ще бъдат обявени серия от празнични пътувания с атракционни влакове, теглени от теснопътната парна машина.

Честит празник и на всички служители, които неуморно работят ден и нощ за съществуването на теснолинейката и на всички останали, които носят малкото влакче в сърцата си!

#теснолинейка #годишнина #БДЖ

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