Заседание на кабинета: Министрите решават за таксите по републиканската пътна мрежа

Програмата на днешното заседание на кабинета предвижда министрите да одобрят законодателната програма на правителството до края на годината.

Трябва да излязат и с решение за освобождаване на заместник-председателя на Държавна агенция „Национална сигурност“.

В дневния ред е включен и проект за изменение на Тарифата за таксите, които се събират за преминаване и ползване на републиканската пътна мрежа.

Министрите се очаква да обсъдят и приемат мерки за ускоряване на изпълнението и минимизиране на риска от загуба на средства по Програма „Развитие на регионите".