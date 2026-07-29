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Заседание на кабинета: Министрите решават за таксите по републиканската пътна мрежа

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Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ
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Програмата на днешното заседание на кабинета предвижда министрите да одобрят законодателната програма на правителството до края на годината.

Трябва да излязат и с решение за освобождаване на заместник-председателя на Държавна агенция „Национална сигурност“.

В дневния ред е включен и проект за изменение на Тарифата за таксите, които се събират за преминаване и ползване на републиканската пътна мрежа.

Министрите се очаква да обсъдят и приемат мерки за ускоряване на изпълнението и минимизиране на риска от загуба на средства по Програма „Развитие на регионите".

#републиканската пътна мрежа #на кабинета #министрите #такси #заседание

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