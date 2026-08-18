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Големият пожар в Белгия е овладян, но все още не е потушен

Десислава Апостолова от Десислава Апостолова
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Големият пожар в Белгия е овладян, но все още не е потушен
Снимка: БТА
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Най-големият пожар в историята на Белгия е овладян, но все още не е потушен, съобщиха белгийските власти на извънредна пресконференция днес. Огънят вече не се разпространява повече, но все още бушува на някои места. Пожарът, който избухна в петък в природния резерват „Високите вени“, опустоши 3 000 хектара. Резерватът се намира на границата с Германия.

Говорител на регионалното правителство във Валония съобщи днес, че целта на пожарникарите е спирането на огъня в източната част на резервата, за да се предотврати разпространението му в Германия. В неделя вечерта германските власти евакуираха част от намиращия се в близост град Моншау заради опасения, че огънят може да достигне до къщите на хората.

Според белгийските власти пожарът е причинил една от от най-големите екологични катастрофи в страната. Десетилетия ще са необходими, за да се възстанови природата в природния резерват, който се състои от хиляди хектари торфища - дом на редица редки растителни видове.

#не е потушен #голям пожар #овладян #Белгия

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