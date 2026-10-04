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Мащабна международна операция по границите на страната, какви са резултатите?

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Мащабна международна полицейска и митническа операция се провежда по границите на страната ни. В нея участват Националната агенция за борба с престъпността на Великобритания, „Гранична полиция“ и Агенция „Митници“, с подкрепата на Европол и Фронтекс.

Резултатите от проведена съвместна международна полицейска и митническа операция, проведена на ГКПП „Капитан Андреево“ представиха на брифинг.

Операцията е на Националната агенция за борба с престъпността на Великобритания и българската „Гранична полиция“ и Агенция "Митници" и е подкрепена от Европол и Фронтекс.

В брифинга участваха директорът на „Гранична полиция“, представители на ръководството на Агенция „Митници“, на Националната агенция за борба с престъпността на Великобритания и Немските митници.

Операцията се проведе на всички български граници. Тя стартира миналия понеделник и днес ще завърши. В хода на операцията има много голямо задържано количество наркотици. Има задържани нелегални имигранти в тайници, цигари без бандерол, боеприпаси и т.н. Акцентът отново е за това доверие да се провежда операция със стотици служители от различни страни, това заяви Ангел Златанов.

По време на акцията са задържани 9 имигранти, открити в различни тайници на превозни средства, поясни той. Стигнали са до лидер на канал, превозвал нелегални имигранти. Стигнало се е до задържането на 22-ма сирийски граждани. Афганистан, Сирия и Мароко са най-честите отправни точки за нелегалната имиграция у нас. Открити са 56 килограма дрога в дивани, както и две лодки за превоз на мигранти.

Мигрантският натиск, благодарение на всички усилия, го държим на изключително ниски нива, заяви Златанов.

Нелегалната имиграция в момента е на ниски нива. Ние сме добрият пример.

Операцията "Балкански мост 2" беше доста по-успешна от миналогодишната, заяви Стефан Бакалов - зам.-директор Агенция "Митници".

През последните месеци има повишаване на транспортиране на огнестрелни оръжия, поясни той.

#международна акция #съвместна акция # ГКПП "Капитан Андреево" #агенция "Митници"

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