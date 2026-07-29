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НЗОК започва Национална кампания за активиране за приложението еЗдраве

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НЗОК започва кампания за активиране на мобилното приложение еЗдраве от днес. В цялата страна вече са разкрити изнесени пунктове на районните здравноосигурителни каси, където гражданите могат бързо и лесно да получат съдействие за активиране на приложението на мобилното си устройство.

Кампанията се провежда паралелно с инициативата на Министерството на здравеопазването за лесен достъп до електронното здравно досие.

Информацията за конкретните места е публикувана на официалната интернет страница на НЗОК в рубрика „еЗдраве“. За допълнителни и новоразкрити пунктове гражданите могат да задават въпроси към съответното РЗОК.

Приложението дава възможност на всеки здравноосигурен в реално време да проследи информацията в своето електронно здравно досие – извършени прегледи, изследвания, хоспитализации, издадени рецепти, направления и други медицински дейности.

При установено несъответствие, гражданите могат да подадат сигнал до НЗОК/РЗОК, а институцията от своя страна ще извърши проверка.

От Здравната каса призовават всички, които все още не използват приложението еЗдраве, да посетят най-близкия изнесен пункт и да активират своя достъп.

#активиране #еЗдраве #национална кампания #НЗОК

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