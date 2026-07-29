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Зов за помощ: Дъщеричката на загиналия пилот Венцислав Дункин се нуждае от рехабилитация

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Необходимата сума е 7416 евро за тримесечен курс на лечение

зов помищ министерство отбраната апел
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Министерство на отбраната публикува във фейсбук страницата си апел за събиране на средства за малката Анастасия, дъщеря на пилота от Военновъздушните сили капитан Венцислав Дункин, загинал при изпълнение на своя воински дълг, и на старши лейтенант д-р Елеонора Димитрова, която всеки ден се грижи за живота на другите, а днес води битка за здравето на своето дете.

След претърпян инсулт малката Анастасия се нуждае от спешна и интензивна неврорехабилитация, за да има шанс за пълноценно детство. Необходимата сума е 7416 евро за тримесечен курс на лечение.

Анастасия е на година и шест месеца.

Дарителската кампания е отворена до 01 септември 2026 г.

Ако желаете да помогнете:

Банка: ОББ АД (Обединена българска банка)

IBAN: BG21UBBS81551016949210

BIG UBBSBGSF

Получател: Сдружение на жените военнослужещи

Основание: Дарение за Анастасия Дункина

Венцислав Дункин и Петко Димитров загинаха, след като на 13 септември 2024 г., по време на тренировка за участие в авиошоу по случай 20-ата годишнина от приемането на България в НАТО, учебно-тренировъчният самолет L-39 "Албатрос", който пилотират, се разби в авиобаза "Граф Игнатиево".

#капитан Венцислав Дункин #Анастасия #зов за помощ #българска армия #Министерство на отбраната

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