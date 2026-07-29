Агенцията по храните иззе над 174 тона храни при над 12 000 проверки за месец

Над 174 тона храни от животински и неживотински произход са възбранени и насочени за унищожаване при проверки на Българската агенция по безопасност на храните за периода от 22 юни до 21 юли 2026 г.

В рамките на официалния контрол, включително тематични проверки и проверки по сигнали на граждани, инспекторите на БАБХ са извършили 12 185 проверки в обекти за производство, преработка и дистрибуция на храни.

Най-често установените нарушения са свързани с предлагане на храни с изтекъл срок на годност, продукти с неясен произход, неправилно съхранение, несъответствия при предоставянето на информация за потребителите и незадоволително хигиенно състояние на обектите.

За установените нарушения са издадени 859 предписания и са съставени 120 акта за установяване на административни нарушения.

Агенцията по храните е издала и 25 заповеди за спиране на цялата дейност на обекти за храни – две за предприятия и складове за търговия на едро и 23 за обекти за търговия на дребно. В шест обекта е спряна част от дейността – три предприятия за производство на храни и три заведения за обществено хранене и магазини.