Броят на жертвите на труса в Япония достигна 30, все още се търсят оцелели

Броят на жертвите на земетресението в японската префектура Кумамото нарасна на 30 души, съобщи правителството.

Продължава издирването на хора сред останките на частично срутилия се търговски център при труса от 7,1 по Рихтер. Властите разследват възможна експлозия на газ.

Спасителните операции са затруднени и от високите температури. Според прогнозите те ще достигнат 38 градуса по Целзий през уикенда.

Япония е мястото, където се случват около 20% от земетресенията в света с магнитуд 6 или повече. Мощно земетресение в същия град преди 10 години отне живота на 275 души.