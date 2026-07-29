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Удължиха срока за преустановяване на работата на Детското отделение в болницата в Силистра

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Чете се за: 01:20 мин.
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Снимка: БТА/Архив
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Срокът за преустановяване на дейността на Детското отделение в Многопрофилната болница за активно лечение в Силистра е удължен с още две седмици – до 16 август. Това съобщи изпълнителният директор на лечебното заведение д-р Васил Славов.

Като причина за това той посочи прекратяването на трудовите договори на лекари в отделението и обективната невъзможност да бъде осигурен график за медицинско обслужване.

В края на миналата седмица здравният министър Катя Ивкова посети силистренската болница. Пред журналисти тя заяви, че се работи активно за решаване на проблема с временно преустановената дейност на Детското отделение. По думите ѝ са водени разговори с лекари, които са дали принципно съгласие да се върнат на работа в болничното звено.

Заради недостиг на медицински кадри в лечебното заведение временно е преустановена дейността и на други структури – Отделението по нервни болести, сектор „Ревматология“ и Отделението по инфекциозни болести. Причината е напускането на лекари и невъзможността да бъдат изготвени графици за дежурства.

#болница в Силистра #детско отделение

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