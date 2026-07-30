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Назначиха нов временно изпълняващ длъжността директор на болницата в Силистра

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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назначиха нов временно изпълняващ длъжността директор болницата силистра
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Д-р Данчо Данаилов е новият временно изпълняващ длъжността директор на Многопрофилната болница за активно лечение (МБАЛ) – Силистра. Това съобщи кметът на Силистра Александър Сабанов по време на днешната сесия на Общинския съвет, след като прочете писмо от министъра на здравеопазването, получено в хода на заседанието.

В него се посочва, че държавата, която притежава над 51% от капитала на лечебното заведение, е предприела действия за промяна в състава на Съвета на директорите. Досегашният директор д-р Васил Славов е освободен по негово желание като член на Съвета на директорите, а на негово място е назначен д-р Данчо Данаилов като представител на държавата до провеждането на конкурс по реда на Закона за публичните предприятия.

Според министъра на здравеопазването промяната има за цел да бъде осигурено ефективно и непрекъснато медицинско обслужване на пациентите. Писмото е получено по време на заседанието на Общинския съвет и е прочетено публично от кмета заради засиления обществен интерес към ситуацията в лечебното заведение.

Заради недостиг на медицински кадри в МБАЛ – Силистра временно е преустановена дейността на Детското отделение, Отделението по нервни болести, сектор „Ревматология“ и Отделението по инфекциозни болести. Причината е напускането на лекари и невъзможността да бъдат осигурени графици за дежурства.

В края на миналата седмица министърът на здравеопазването Катя Ивкова посети силистренската болница. Пред журналисти тя заяви, че се работи активно за решаване на проблема с временно преустановената дейност на Детското отделение. По думите ѝ са проведени разговори с лекари, които са дали принципно съгласие да се върнат на работа в отделението.

#болницата в Силистра #нов директор

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