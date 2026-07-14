България и "Коалицията на желаещите": Политически реакции след изявлението на Радев в Париж

Остра реакция от страна на опозицията след изявлението на министър-председателя Румен Радев от Париж. ГЕРБ, ПП и ДБ обвиниха премиера, че изразената от него позиция поставя страната ни ви изолация. Военният министър Димитър Стоянов не се съгласи с аргумента, че страната ни участва във всички отбранителни инициативи в рамките на ЕС и НАТО. От Възраждане бяха лаконични, а ДПС не коментираха.

Даниел Митов, ГЕРБ- СДС: "На мен ми се иска да не бъркаме мира с капитулацията. Г-н Радав предлага на Европа през цялото време капитулация. Ако отслабиш позициите на защитаващата се страна, то не допринасяш за мира, а само и единствено стимулираш агресора." Ивайло Мирчев, ДБ: "Отидохме за парада, но не седнахме на масата, където се взимат решенията. Тогава, когато водещи военни технологии, дрон- технологии започват да се развиват. Европейските страни се обединяват заедно и взимат решения за своята сигурност, България няма никаква. Това означава само едно нещо и то е изолация."

Радослав Рибарски,ПП: "Няма отделни формати. Абсолютно всички формати касаят колективната отбрана на Европа, на ЕС и ние се подлагаме по такъв начин на изолация. Превръщаме се в една коалиция на нехаещите. Както виждате, "Коалицията на желаещите" се разширява и там се обсъждат противоракетната и ПВО отбрана на цяла Европа." Димо Дренчев "Възраждане": "Българската позиция спрямо Украйна знаете, че много се разминава с позицията на "Възраждане" спрямо този конфликт."