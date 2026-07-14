Войната в Украйна: Киев порази голяма нефтена база, Москва - цивилен кораб

Войната в Украйна - Русия атакува Одеса в ранния следобед. Според местните власти, е ударен цивилен кораб. Няма информация за пострадали.

Градът беше подложен на обстрел и през изминалата нощ. Русия атакува и още няколко украински области. Руският министър на външните работи Сергей Лавров, обвини Киев в "тероризъм" заради атаките по кораби в Азовско и Черно море през последните дни. А според Кремъл, "формулирането на гаранции за сигурност за Украйна е невъзможно без Русия". Киев потвърди, че е ударил един от най-големите нефтопреработващи комплекси - далеч навътре в руска територия.