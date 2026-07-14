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Председателят на парламента откри изложба и Кръгла маса, посветени на 35 години от създаването на Конституцията

Християна Димитрова от Християна Димитрова
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Снимка: БТА
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Народни представители от 7-то Велико Народно събрание, бивши председатели на парламента и настоящи депутати се събраха на Кръгла маса заради 35 години от приемането на Конституцията. Бяха показани документи от 1991 година.

Всички присъстващи се объединиха около мнението, че Конституцията възпитава, а сегашните депутати трябва по-смело да стъпват върху историята и да не забравят, че най-ценният капитал в политиката е общественото доверие.

Преди Кръглата маса беше открита изложба на тема "35 години от създаването на Конституцията", като бяха показани документи и снимки от 1991 година насам и от създаването на Конституцията с подписите на общо 313 народни представители от общо 400 от 7-то Велико Народно събрание.

Изложбата и Кръглата маса откри председателят на Народно събрание Михаела Доцова

Михаела Доцова, председател на Народното събрание: “309 народни представители подписват съвременната Конституция. Ако Конституцията изглежда като камък, то към онзи момент тази Конституция е била издялана от 400 каменоделци, които са си поставили за основна цел България да бъде демократична държава.”

Янаки Стоилов, конституционен съдия: "Ако правим паралели, те ни показват до какви критични стойности е стигнало нашето общество през последните години. В изборите за Велико Народно събрание участваха 90% от българските граждани, които имаха право на глас. Историята е гледната точка, от която да гледаме напред и градим бъдеще."

СНИМКИ:БТА

Фокус беше поставени върху това, че за 35 години Конституцията е променяна общо 6 пъти, като най-осезаемата промяна е била през 2023 година със съдебната реформа.

Вижте още в прякото включване на Християна Димитрова

#35 години от създаването й #Кръгла маса в НС #Конституция

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