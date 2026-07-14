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Държавният глава Йотова отличи с Почетния плакет на президента спортистите от световното първенство със синдром на Даун

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Близо 400 спортисти от 27 държави участваха на световното първенство за атлети със синдром на Даун.

Държавният глава Илияна Йотова отличава с Почетния плакет на президента българските спортисти от Световното първенство за атлети със синдром на Даун
Снимка: БТА
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Илияна Йотова отличи с Почетния плакет на президента българските спортисти от световното първенство за атлети със синдром на Даун. Състезанието се проведе през месец юни в София и беше под нейния патронаж. Йотова връчи наградата на Радена Ангелова, капитан на отбора на атлетите със синдром на Даун.

Президентът на Федерация адаптирана физическа активност Слав Петков и Радена Ангелова подариха на Йотова комплект медали от световното първенство.

„За мен днес е един от най-вълнуващите момент. Вие г-н Петков и вашият екип проведохте едно уникално първенство и превърнахте тези дни не само в състезание, а в истински празник за децата. Днес в тази зала изгря слънцето, защото тук са слънчевите деца“, каза Йотова в словото си и специално благодари на треньорите.

„Скъпи деца, Вие сте героите на България и ние се гордеем с вашите постижения“, добави Йотова.

Близо 400 спортисти от 27 държави участваха на световното първенство за атлети със синдром на Даун. България беше представена от 20 състезатели във всички пет дисциплини - лека атлетика, спортна гимнастика, художествена гимнастика, тенис и тенис на маса.

Българските спортисти завоюваха 27 медала - 12 златни, 6 сребърни и 9 бронзови.

#президент Илияна Йотова #световно първенство за атлети със Синдром на Даун

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