Локо (София) с нов генерален спонсор и нови екипи за предстоящия сезон

Локомотив (София) са с нов генерален спонсор и нови екипи за предстоящия сезон. „Железничарите“ стартират кампанията с гостуване на Ботев в Пловдив на 20 юли, а поставените цели пред отбора са високи.

„Да се опитаме да имаме малко по-смели проекти, да ги осъществим по-бързо и Локомотив да изглежда един силен и респектиращ отбор. Локомотив (София) винаги е гонил високи цели, винаги е бил водещ отбор в повечето случаи и отбор с нужния авторитет. Да се опитаме да възвърнем така славните времена на Локомотив. От тук на там просто трябва да вкараме повече професионализъм, пари има, те са достатъчни“, коментира Димитър Васев, изп. директор на Локомотив (София).

Освен с нова екипировка от Локомотив (София) се похваляха и с нов генерален спонсор.

„Беше всъщност важно за нас да намерим партньор с традиции, с история и с много верни фенове. Искрено вярваме, че Локомотив (София) има огромен потенциал за развитие и за надграждане на резултати и сме горди, че ще бъдем до тях“, коментира Елена Михайлова, директор бранд и комуникации.

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