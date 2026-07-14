Шофьорът, задържан от гражданин с 3,16 промила алкохол, се оправдал със здравословни проблеми

Граждански арест спря шофьор с над 3 промила алкохол зад волана. Случаят е от Бургас. А нарушението е забелязано, след като автомобил навлязъл в насрещното движение на един от най-оживените булеварди в морския град. На косъм инцидентът се е разминал без пострадали. Димитър Иванов се прибирал в час пик, когато забелязал, че право срещу него се движи автомобил, който ще причини челен сблъсък.

Димитър Иванов: „Направо човекът си изскочи в насрещното. През кръговото прескочи бордюра. Веднага отбих леко в дясно, за да мога да се спася. Той реши да се удари в храстите, а не в мен, за което му благодаря.“

Това е мястото на удара. А освен, че трафикът е интензивен, оттук минава и пешеходна пътека.

Димитър Иванов: „След това веднага скочих, взех му ключовете, защото не знаех каква е ситуацията. Изключих двигателя, дръпнах му ръчната. И след това започнах да говоря с него. Веднага ми лъхна на алкохол и разбрах за какво става въпрос.“

Полицейските екипи, дошли на мястото на инцидента, потвърдили, че шофьора е седнал зад волана след употребата на алкохол.

главен инспектор Пламен Николов, началник на „Пътна полиция“ – Бургас: „Установяват 3,16 промила в издишания въздух. Признава, но е заявил на полицейските служители, че има здравословни проблеми и не е изпил такова огромно количество алкохол. Задържан е за 24 часа, свидетелството му е отнето. Колата не е собственост на нарушителя. Не е иззета, но предстои да бъде направена оценъчна експертиза и ще бъде присъдена нейната еврова равностойност.“

Макар Димитър да е успял да спре пияния шофьор преди да предизвика по-голям инцидент, се чувства разочарован от реакцията на другите шофьори.

Димитър Иванов: „Махай се от пътя, щом няма жертви“, „Изчезвай оттук, само пречиш“, „Създаваш опашка“. Само хейт отнасях, при положение че, може би, спасявам техните деца.“

Димитър призовава другите шофьори, ако видят нередност на пътя да сигнализират, а не де остават безучастни.