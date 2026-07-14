Йотова отличи спортисти от световното за атлети със синдром на Даун

Държавният глава Илияна Йотова отличи с Почетния плакет на президента българските спортисти от Световното първенство за атлети със синдром на Даун. Церемонията се проведе в Гербовата зала на „Дондуков“ 2.
На първенството България беше представена от 20 състезатели във всички пет дисциплини. Нашите участници успяха да завоюват 27 медала, сред които и 12 златни. Нов световен рекорд постигна Александър Асенов, който стана шампион в трибоя по лека атлетика. В състезанието се включиха близо 400 спортисти от 27 държави.
Илияна Йотова, президент на Република България: „Славата на България вече се носи по целия свят. Това е триумф. Триумф на вашата смелост, на вашия кураж, на вашата упоритост, на вашето вдъхновение и на това, че искате да сте сред първите и заслужили шампиони не само на България, а и на света.“