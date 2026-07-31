Остри реакции в парламента след телефонния разговор между българския и иранския външен министър

Остри реакции в парламента след вчерашния телефонен разговор на външния министър Велислава Петрова с иранския й колега Абас Аракчи. От опозицията поискаха свикване на Консултативния съвет по национална сигурност и на този при премиера. А вътрешният министър увери, че опасност за страната ни няма.

Най-голямата опозиционна партия в Народното събрание поиска отговор от управляващите - каква е външната политика на България и защо външното ни министерство се оправдава за вече взети решения.

Даниел Митов, ГЕРБ-СДС: "Иранският посланник трябваше да бъде поканен в Министерството на външните работи и от него да бъде поискано ясно разяснение дали думите на иранските представители представляват заплаха. Това не е въпрос на демонстрация на сила, а е минимален стандарт за държавно достойнство."

От "Демократична България“ настояха президентът да свика КСНС и страната ни да не отстъпва на външен натиск.

Божидар Божанов, "Демократична България": "Необходимо е да бъде свикан КСНС. Дали е заплаха или не - очакваме да чуем службите, да чуем външното министерство, валидна е критиката към външно министерство, че не е спазена адекватна процедура."

От "Възраждане“заявиха, че страната ни се въвлича ненужно в конфликт.

Костадин Костадинов, "Възраждане“: "Опасността пред нашата страна не е хипотетична, каквото и да говорят представителите на партията на Румен Радев. За целта ще искаме да се свика Съвет по национална сигурност към министър-председателя. Също така искаме да се направи разследване на дейността на външната министърка и дали е свързана с чужди служби."

Вътрешният министър Иван Демерджиев отговори от кулоарите и увери, че сигурността в района на авиобаза "Безмер" е гарантирана.

Иван Демерджиев, министър на вътрешните работи: "Призовавам гражданите там да бъдат абсолютно спокойни, непрекъснато следим ситуацията. Мерките, които сме взели, са много по-високи спрямо степента на опасност. Тя е минимална."

От ПП и ДПС не се включиха в дебата, както и депутатите от "Прогресивна България".