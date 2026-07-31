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След спорове за датата на президентския вот и какво са свършили през последните месеци депутатите излязоха във ваканция

Християна Димитрова от Християна Димитрова
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политически спорове правилника народното събрание
Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ
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Народното събрание определи дата за президентските избори. Първият тур ще е на 25 октомври, ако има балотаж - ще е на 1 ноември. Депутатите определиха и кои дни през август ще почиват, като направиха и равносметка за последните 3 месеца.

В последния си работен ден преди лятната ваканция депутатите направиха равносметка за свършеното. Управляващите изтъкнаха постигнатото до момента, но признаха и за грешки.

Петър Витанов, "Прогресивна България": "Допускахме грешки, напасвахме се в движение, опознавахме се в процеса на работа, но научихме уроците, които опозицията не пропусна да ни предаде. Благодаря и на опозицията!"

Опонентите им заложиха на критика.

Надежда Йорданова, "Демократична България": "Вие използвахте мнозинство, за да ограничите парламентарния контрол. Получихте мандат за демонтаж, избрахте наследяване и усвояване на модела."

Спориха и по датата за предстоящите президентски избори - 25 октомври с евентуален втори тур на 1 ноември.

Йордан Иванов, "Демократична Бъглария": "Опитът за тази дата е именно, за да пресрещнете спада на доверие. Намираме за неправилно втори тур на президентските избори да бъде в деня на официален празник."

Петър Витанов, "Прогресивна България": "Всички са се съгласили, не е проява на авторитаризъм, дискутирана е на председателски съвет. Колкото до спада в доверие, по-скоро е във фейсбук балоните ви."

Така народните представители излязоха във ваканция и ще се върнат отново на банките в пленарната зала на 26 август.

#ваканция на депутатите # Народно събрание #спор #равносметка

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