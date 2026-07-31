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Иван Демерджиев: Нямам доверие в прокуратурата

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Амбицията ни е да бъде изнесена истината за "Петрохан" в края на август, заяви вътрешният министър

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Снимка: БТА
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Нямам доверие в прокуратурата, заяви вътрешният министър Иван Демерджиев пред журналисти в парламента.

Иван Демерджиев, вътрешен министър: „Не, нямам доверие в прокуратурата, че започва да работи по различен начин, и ще ви обясня защо. Двойният стандарт, който наблюдаваме, ме тревожи. Виждам, че прокуратурата може да работи много добре по много от производствата и за това ѝ благодаря. Но този двоен стандарт е абсолютно неприемлив. Крайно време е прокуратурата да започне да работи и по отношение на магистрати. Крайно време е да придвижи висящите производства срещу магистрати, а не да остава усещането за недосегаемост, което те имат и до днес. Когато това се промени, когато разберат, че не са недосегаеми, когато разберат, че дължат на обществото справедливост и отговорност за действията си, тогава ще усетим истинска промяна.“

За полетите на Делян Пеевски Демерджиев заяви:

Иван Демерджиев, вътрешен министър: „Има данни, че множество лица са заплащали значителни суми за тези полети. Искаме да установим на какво основание са били плащани тези суми. Дали представляват някаква форма на подаръци, които е трябвало да бъдат декларирани в съответната декларация, или са негови лични средства, които също трябва да намерят отражение. Става дума за доста сериозни по размер средства, плащани от най-различни хора. Изясняваме повода, по който са били плащани, както и причините за тези плащания. Парадоксалното е, че най-различни хора по най-различни поводи са плащали тези средства. А това, че ги проверяваме по-трудно, се дължи на обстоятелството, че навсякъде, откъдето поискаме информация, чакаме с седмици, за да я получим. И не съм докрай убеден, че получаваме тази информация в пълен обем.“

По случая "Петрохан" вътрешният министър коментира"

Иван Демерджиев, вътрешен министър: "Истината за Петрохан – амбицията ни е да бъде изнесена в края на месец август, защото в момента правим срещи с представители на прокуратурата и на ДАНС, за да обединим информацията, да сглобим цялата картина и тя да бъде представена.“

#случая Петрохан #Иван Демержиев #Делян Певски #прокуратура

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