Не съм издирвана и не се укривам, заяви Симона Пейчева в позиция за убийството на бизнесмена Владимир Янков

Няма да участвам в медийни спекулации, заяви бившата състезателка по художествена гимнастика Симона Пейчева в позиция за убийството на бизнесмена Владимир Янков, известен с прозвището Владо Загатото.

По информация от разследването Пейчева е била последният човек, който се е срещнал с Янков часове преди той да бъде открит мъртъв в дома си в Банкя, но от МВР не потвърдиха официално тези данни.

От първия момент оказвам пълно съдействие на МВР и СДВР, пише Пейчева. Не съм издирвана и не се укривам.

"От уважение към близките на Владимир Янков и към самото разследване няма да участвам в медийни спекулации и няма да превръщам тази трагедия в публичен дебат.", допълва Симона Пейчева. "Не съм давала интервюта и няма да коментирам публично случилото се. Това не е укриване или нежелание за съдействие, а за уважение към една човешка трагедия и към работата на разследващите органи", допълва бившата гимнастичка.

По-рано днес министърът на вътрешните работи Иван Демерджев каза, че към момента няма данни за касателство на Симона Пейчева по случая с убийството в Банкя. От МВР вече имат и запозрян.