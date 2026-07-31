БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
9
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Втори американски самолет цистерна кацна на летище...
Чете се за: 02:50 мин.
Първият от очакваните до 8 американски самолета цистерни...
Чете се за: 01:10 мин.
Работната група продължава работата по избора на град...
Чете се за: 00:22 мин.
Изплащането на пенсиите започва на 7 август
Чете се за: 01:22 мин.
ЕК преведе на България близо 900 милиона евро по ПВУ
Чете се за: 03:12 мин.
Демерджиев: Има заподозрени за убийството на бизнесмена...
Чете се за: 01:45 мин.
Народното събрание определи датата на президентските избори
Чете се за: 01:25 мин.
Пълно разоръжаване: Съветът за мир постигна споразумение...
Чете се за: 02:37 мин.
ЦСКА продължава в квалификациите на Лига Европа след...
Чете се за: 02:37 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Не съм издирвана и не се укривам, заяви Симона Пейчева в позиция за убийството на бизнесмена Владимир Янков

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Няма да участвам в медийни спекулации, заяви бившата състезателка по художествена гимнастика Симона Пейчева в позиция за убийството на бизнесмена Владимир Янков, известен с прозвището Владо Загатото.

По информация от разследването Пейчева е била последният човек, който се е срещнал с Янков часове преди той да бъде открит мъртъв в дома си в Банкя, но от МВР не потвърдиха официално тези данни.

От първия момент оказвам пълно съдействие на МВР и СДВР, пише Пейчева. Не съм издирвана и не се укривам.

"От уважение към близките на Владимир Янков и към самото разследване няма да участвам в медийни спекулации и няма да превръщам тази трагедия в публичен дебат.", допълва Симона Пейчева.

"Не съм давала интервюта и няма да коментирам публично случилото се. Това не е укриване или нежелание за съдействие, а за уважение към една човешка трагедия и към работата на разследващите органи", допълва бившата гимнастичка.

По-рано днес министърът на вътрешните работи Иван Демерджев каза, че към момента няма данни за касателство на Симона Пейчева по случая с убийството в Банкя. От МВР вече имат и запозрян.

#Владимир Янков #убийство на бизнесмен #Симона Пейчева #позиция

Последвайте ни

ТОП 24

След Мондиал 2026: БНТ ще излъчи още пет големи събития пряко
1
След Мондиал 2026: БНТ ще излъчи още пет големи събития пряко
Утре е последната възможност за купуване на стаж за пенсия преди да поскъпне от 1 август
2
Утре е последната възможност за купуване на стаж за пенсия преди да...
Демерджиев: Има заподозрени за убийството на бизнесмена Владимир Янков в Банкя
3
Демерджиев: Има заподозрени за убийството на бизнесмена Владимир...
Ива Михайлова: Полицаят, направил измерванията за експертизата на прокуратурата, няма необходимото образование
4
Ива Михайлова: Полицаят, направил измерванията за експертизата на...
Съдът в Хасково с първо заседание по делото срещу Беляшки
5
Съдът в Хасково с първо заседание по делото срещу Беляшки
Лудогорец се размина с европейски футбол през сезона след равенство с Апоел
6
Лудогорец се размина с европейски футбол през сезона след равенство...

Най-четени

МВР издирва Симона Пейчева във връзка с разследването за смъртта на бизнесмена от Банкя?
1
МВР издирва Симона Пейчева във връзка с разследването за смъртта на...
БНТ променя програмата си в памет на големия български диригент и композитор акад. Васил Казанджиев
2
БНТ променя програмата си в памет на големия български диригент и...
Ликвидираха нападателя, който уби един човек и рани още 29 на ежегодния прайд в Берлин
3
Ликвидираха нападателя, който уби един човек и рани още 29 на...
Трима души, сред които и дете, загинаха при тежка катастрофа на магистрала "Марица"
4
Трима души, сред които и дете, загинаха при тежка катастрофа на...
Кофеинът от кафе и чай носи ползи за здравето, показва ново проучване
5
Кофеинът от кафе и чай носи ползи за здравето, показва ново проучване
По-малко валежи и температури между 36 и 41 градуса през новата седмица
6
По-малко валежи и температури между 36 и 41 градуса през новата...

Още от: Общество

Заявеното от управляващите не отговаря на очакванията, каза депутатът от ДБ Атанас Славов
Заявеното от управляващите не отговаря на очакванията, каза депутатът от ДБ Атанас Славов
"Море от книги" залива Варна до 9 август "Море от книги" залива Варна до 9 август
Чете се за: 01:45 мин.
Заради несъответствие между доходи и начин на живот: Вътрешният министър поиска проверка на Делян Пеевски Заради несъответствие между доходи и начин на живот: Вътрешният министър поиска проверка на Делян Пеевски
Чете се за: 02:57 мин.
Проверка на ловешката болница разпореди министърът на здравеопазването Проверка на ловешката болница разпореди министърът на здравеопазването
Чете се за: 01:42 мин.
Президентът Илияна Йотова връчи дипломите на випускниците на Военната академия (СНИМКИ) Президентът Илияна Йотова връчи дипломите на випускниците на Военната академия (СНИМКИ)
Чете се за: 00:55 мин.
Опасна жега на работното място: Инспекцията по труда призова за повече почивки и разхлаждане Опасна жега на работното място: Инспекцията по труда призова за повече почивки и разхлаждане
Чете се за: 01:15 мин.

Водещи новини

Втори американски самолет цистерна кацна на летище "Безмер"
Втори американски самолет цистерна кацна на летище "Безмер"
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Първият от очакваните до 8 американски самолета цистерни кацна в базата в "Безмер" Първият от очакваните до 8 американски самолета цистерни кацна в базата в "Безмер"
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Работната група продължава работата по избора на град домакин на "Евровизия" 2027 Работната група продължава работата по избора на град домакин на "Евровизия" 2027
Чете се за: 00:22 мин.
У нас
ЕК преведе на България близо 900 милиона евро по ПВУ ЕК преведе на България близо 900 милиона евро по ПВУ
Чете се за: 03:12 мин.
По света
Велислава Петрова: България никога не е била официално част от...
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
Проверка на ловешката болница разпореди министърът на здравеопазването
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
Тъжният Дунав в плен на сушата (СНИМКИ)
Чете се за: 01:27 мин.
Галерия
Кризата с мигранти в Сеута: Българинът Данаил Алеков с разказ за...
Чете се за: 01:37 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ