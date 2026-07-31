В помощ на бездомни животни: Деца продават домашна лимонада и даряват част от събраните средства

Лятна ваканция с вкус на лимонада и щипка доброта. Четири петокласнички от Благоевград замениха игрите пред телефона с домашно приготвена лимонада. Продават я на централната пешеходна улица в града, а с част от събраните средства искат да помогнат на бездомните кучета.

Докато повечето деца се радват на безгрижна ваканция, Дария, Ема, Бела и Селин се превръщат в малки предприемачи. Всеки ден сами приготвят домашна лимонада и посрещат клиенти на импровизиран щанд в центъра на Благоевград.

– Сега това какво е, обяснете ми? – Значи бъз задължително. – На мене бъз, на тебе какво – ягода...

Освен да разхлаждат минувачите в летните жеги, момичетата имат и кауза – да подкрепят приюта за бездомни кучета.

Дария Бандрова: "Ние решихме това лято да разчупим, да сме заедно, да направим нещо ново, нещо различно и полезно с тази инициатива, която имаме сега. Част от парите, които изкараме с тези лимонади, ще отидат за приюта, ще ги дарим." Белослава Станоева: "Решихме точно за кученцата да е, защото повечето дарения са за хора и някак си животните са по-на заден план. На тях максимумът е около 20-30 животни, обаче са повече от 50 вече и нямат средства за храна и ресурси."

За минувачите чашата лимонада се превръща не просто в разхлада, а в начин да подкрепят една детска идея с голямо сърце.

Ели Симамова: "Смятам, че това е едно много добро тяхно дело и съм изключително доволна и горда с тях. И се радвам, че те дават пример както на по-малките деца от тях, така и на техните съученици." – Един ден без усмивка е пропуснат ден, нали така беше. – Положително ни заредиха в тази жега.

От приюта за бездомни кучета в Благоевград се радват на идея на момичетата, но уточниха, че по принцип не приемат парични дарения.

Ирена Везенкова – директор на Приюта за безстопанствени кучета – Благоевград: "Който иска да помогне, обикновено купува храна... Другият вариант е да оставяме депозит в клиниките, където най-често водим кучета."

Щандът на четирите приятелки ще остане на централната пешеходна улица в Благоевград всеки ден след 16 часа до края на първата седмица на август. А момичетата се надяват това лято да докажат, че една чаша домашна лимонада може да донесе шанс за по-добър живот на десетки бездомни кучета.