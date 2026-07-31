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Конфликт на интереси: ОИК не освободи от длъжност кмета на Горна Оряховица

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Мирела Дончева
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Снимка: БТА
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Общинската избирателна комисия в Горна Оряховица решава днес дали да прекрати предсрочно мандата на кмета Николай Рашков. Това се случва на фона на протест на жители на града, които настояват той да остане на поста си.

Преди няколко минути приключи заседанието на Общинската избирателна комисия в Горна Оряховица. По предварителна информация 10 от общо 11-те членове на ОИК са гласували. Петима са били „за“, а петима – „против“ предсрочното прекратяване на мандата на кмета Николай Рашков. Това означава, че ОИК не е събрала необходимото мнозинство за прекратяване на мандата и той ще остане на поста си. Всичко това се случи на фона на протест в подкрепа на кмета.

Протестиращите казват:

„Искаме да бъде уважен нашият вот. Искаме да бъдем чути. Искаме вотът ни за човека, за когото гласувахме преди две години и половина, да бъде зачетен."

"Това, което се е случило, ако се погледне от морална гледна точка, не е нанесло вреда нито на общината, нито на държавата.“

Преди официалното решение на ОИК в Горна Оряховица коментар направи и кметът Николай Рашков, който отново подчерта, че създалата се ситуация е опит на политическите му опоненти да атакуват това, което той е начертал още в началото на мандата си като управленска програма.

Николай Рашков, кмет на Горна Оряховица: „Аз за какво съм виновен? Кажете ми. За това, че спечелих търг през август и беше издадена заповед от бившия кмет да заплатя? Това, което съм направил, е да вляза в договорни отношения с общината по договор, подписан въз основа на обвързана компетентност след спечелен търг и издадена на 9 август заповед. А вчера в публичното пространство беше вкарано и нещо за подслушвателни устройства. Кой е намерил подслушвателни устройства в общината? Никой!“

Вижте повече във видеото

#кмет на Горна Оряховица #Николай Рашков

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