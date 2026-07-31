Международна коалиция за сигурността в Червено море: Готви ли Саудитска Арабия офанзива?

Продължава да ескалира напрежението между Саудитска Арабия и хутите. Йеменски източници твърдят, че Рияд подготвя мащабна офанзива по суша и вода срещу хутите.

Вчера беше сформирана коалиция от 14 държави, начело със Саудитска Арабия, за морска отбрана. Целта на съюза ще бъде да защитава международните маршрути в Червено море.

В коалицията влизат също Турция, Пакистан, Египет, Судан, Джибути, Кувейт, Катар и Бахрейн.

Преди около десет дни хутите обявиха морска блокада на Саудитска Арабия и оттогава поеха отговорност за серия от атаки срещу компании от кралството.