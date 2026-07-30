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Трима загинали при нови удари срещу Иран

Диана Симеонова от Диана Симеонова
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Американската армия съобщи, че рано тази сутрин е завършила нова атака по цели в Иран. Според местни медии има 3-ма загинали и 2-ма ранени на остров Кешм.

От централното командване съобщиха, че двучасовите удари са в отговор на опита на Иран от вторник да атакува с ракети американска военна база в Йордания. Тази сутрин въоръжените сили на страната заявиха, че са прихванали нови 5 ракети, изстреляни срещу американски обекти на тяхна територия. Сайтове за проследяване на морския трафик съобщиха за първия от дни танкер с втечнен природен газ, преминал през Ормузкия проток. Според иранската агенция “Фарс“, катарският плавателен съд е преминал след разрешение.

#срещу Иран #нови удари #трима загинали

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