Трима загинали при нови удари срещу Иран

Американската армия съобщи, че рано тази сутрин е завършила нова атака по цели в Иран. Според местни медии има 3-ма загинали и 2-ма ранени на остров Кешм.

От централното командване съобщиха, че двучасовите удари са в отговор на опита на Иран от вторник да атакува с ракети американска военна база в Йордания. Тази сутрин въоръжените сили на страната заявиха, че са прихванали нови 5 ракети, изстреляни срещу американски обекти на тяхна територия. Сайтове за проследяване на морския трафик съобщиха за първия от дни танкер с втечнен природен газ, преминал през Ормузкия проток. Според иранската агенция “Фарс“, катарският плавателен съд е преминал след разрешение.