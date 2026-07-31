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Хеликоптер на „Гранична полиция“ се включи в гасенето на пожара високо в Пирин

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Владислава Миланова
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Снимка: Национален парк „Пирин“
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Пожарът, който избухна високо в Пирин, на територията на Национален парк „Пирин“, е локализиран.

В момента продължават действията на екипи на пожарната, служители на Национален парк „Пирин“ и горски служители. Те обливат с вода отделните огнища, като водата се доставя с хеликоптер на „Гранична полиция“. Паралелно с това се изграждат просеки, за да не се допусне разпространение на огъня.

Снимки: Национален парк „Пирин“

По информация на екипите на място пожарът гори низово и към момента няма опасност от разрастването му. През нощта в района ще останат дежурни служители, които ще следят огънят да не обхване нови територии.

#в Пирин #гасенето на пожар #хеликоптер #гранична полиция

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