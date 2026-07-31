Хеликоптер на „Гранична полиция“ се включи в гасенето на пожара високо в Пирин

Пожарът, който избухна високо в Пирин, на територията на Национален парк „Пирин“, е локализиран.

В момента продължават действията на екипи на пожарната, служители на Национален парк „Пирин“ и горски служители. Те обливат с вода отделните огнища, като водата се доставя с хеликоптер на „Гранична полиция“. Паралелно с това се изграждат просеки, за да не се допусне разпространение на огъня.

Снимки: Национален парк „Пирин“

По информация на екипите на място пожарът гори низово и към момента няма опасност от разрастването му. През нощта в района ще останат дежурни служители, които ще следят огънят да не обхване нови територии.