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Петима мъже са задържани във Варна за притежание и разпространение на наркотици (СНИМКИ)

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Петко Петков
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Петима мъже са задържани във Варна за притежание и разпространение на наркотици (СНИМКИ)
Снимка: МВР-Варна
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Варненски полицаи задържаха петима мъже за притежание и разпространение на наркотични вещества, съобщиха от пресцентъра на ОД на МВР – Варна.

На 28 юли са задържани трима мъже на 28, 35 и 57 години, заловени в момент на сделка с наркотични вещества. При последвало претърсване в имот, обитаван от един от задържаните, който е осъждан както в България, така и в чужбина, служителите на реда са открили електронна везна със следи от тетрахидроканабинол, марихуана в различни разфасовки, подготвена за разпространение, както и шишета със синтетичен канабиноид.

Снимки: МВР

Ден по-късно за притежание на наркотици са задържани още двама мъже на 36 и 32 години. По-младият е криминално проявен и осъждан. От него са иззети 11,33 грама метамфетамин. Случаят е докладван на Окръжната прокуратура. На задържаните са повдигнати обвинения.

#петима мъже #задържани #разпространение на наркотици #Варна

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