Пожар избухна в Национален парк „Пирин“, огънят е локализиран

Пожар гори в територията на Национален парк "Пирин", над село Илинденци в местността "Осма кариера". Огънят е обхванал около един декар горска растителност.

Към момента пожарът е локализиран. Намира се в изключително труднодостъпен терен на около 2150 - 2200 метра надморска височина. Няма опасност за населени места.

Заради това на място беше извикан и хеликоптер, който няма да извършва гасителни дейности, тъй като е транспортен. Целта е хеликоптерът да качи техника за гасене и вода под билото на връх Шаралия, откъдето да се пусне към пожара. Към момента в обхванатия терен няма силен вятър, пожарът е низов.

Вероятната причина за възникването на пламъците е мълния.