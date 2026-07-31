Президентът Илияна Йотова връчи дипломите на випускниците на Военната академия (СНИМКИ)

Президентът и върховен главнокомандващ Илияна Йотова връчи дипломите и наградите на първенците от випуск 2026 "Априлски" на Военната академия "Георги С. Раковски". На церемонията тя поздрави завършващите офицери и им пожела успех в службата.

Общо 125 офицери получиха дипломите си от Военната академия "Георги С. Раковски", сред тях и четирима военнослужещи от въоръжените сили на Република Северна Македония, завършили пълния курс на обучение заедно с българските си колеги.

Първенци на випуска тази година са полковник Момчил Димитров и капитан Николай Бойчев. Президентът благодари на преподавателите и семействата на випускниците за подкрепата им, а в обръщението си подчерта, че защитата на България е не само дълг и призвание, а и мисия.

снимки: БТА