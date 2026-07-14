Кръгла маса "35 години модерна Конституция" в парламента

Депутати от 7-ото Велико народно събрание, бивши председатели на парламента и настоящи народни представители се събраха на кръгла маса по повод 35 години от приемането на българската Конституция. В Народното събрание бяха показани и документи от 1991 година.

Конституцията възпитава. Около това се обединиха бивши и настоящи политици. И призоваха да не се забравя, че най-ценният капитал в политиката е доверието.

Михаела Доцова, председател на Народното събрание: "Ние днес наистина имаме основата на правовата държава, ние днес сме част от европейското семейство. Тази Конституция продължава да бъде гръбнакът на съвременната българска държава."

Откриха и изложба с автентични документи и снимки отпреди 35 години. А на кръглата маса се припомни историята.

Янаки Стоилов, конституционен съдия и депутат от 7-ото Велико народно събрание: "Българските граждани тогава, независимо от поляризираните си виждания за бъдещето, бяха ангажирани и смятаха, че политиката е пътят, през който могат да решават своите проблеми."

Снимки: БТА и БГНЕС

Росен Карадимов, председател на КЗК и депутат от 7-ото Велико народно събрание: "Аз бях на 26 години, когато подписах Конституцията. Години на много тежък политически и идеологически сблъсък и в същото време години на уникален консенсус. Нито едно решение във ВНС не беше прието с механично мнозинство."

Фокус беше поставен и върху направените промени в основния закон - общо 6 пъти за 35 години.