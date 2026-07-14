САЩ и Иран продължават да разменят удари, има жертви

За експлозии в два пристанищни града Бандар Абас и Бушер съобщават ирански медии. Те се случват след трета поредна нощ на размяна на удари между Съединените щати и Иран.

Един моряк е загинал, а поне 8 са ранени, след като Техеран е ударил два танкера на Обединените арабски емирства. Американското военно командване съобщи, че са поразени ирански цели, които ще възпрепятстват страната да атакува свободното корабоплаване в региона. При атаката има трима загинали. В отговор Техеран изстреля ракети и дронове по американски бази в Бахрейн и Йордания.

От днес е в сила американска блокада на иранските пристанища. Всичко това доведе до поредния скок на цените на петрола.



