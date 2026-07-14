Премиерът Радев за войната в Украйна: Решението на конфликта не е в неговото удължаване, а в силна дипломатическа мисия

Мястото на България не е в "Коалицията на желаещите" за Украйна, защото решението на този конфликт не е в неговото удължаване с военни средства. Това обяви премиерът Румен Радев в Париж по повод отправена покана от френския президент Еманюел Макрон.

Вчера във френската столица 9 държави, сред които Франция, Великобритания и Германия, се разбраха да обединят усилия с Киев за разработване на интегрирана противоракетна отбрана за защита на цяла Европа. Целта – да се възпират и неутрализират бъдещи ракетни заплахи.

По покана на френския президент Румен Радев присъства на традиционния военен парад в Париж по повод националния празник на Франция.

Ден преди мащабния военен парад за националния празник на Франция лидерите на 9 държави от т. нар. "Коалиция на желаещите", заедно с Украйна, се договориха да разработят обща противоракетна отбрана за защита на цяла Европа.

Румен Радев, премиер на Република България: "Аз лично получих покана от президента Макрон за участие в "Коалицията на желаещите". Мястото на България не е там, защото ние не участваме в коалиция, която настоява за продължаване на финансовата и военната помощ за Украйна. Ние такава не предоставяме. Решението на този конфликт не е в неговото удължаване с военни средства, а в силна дипломатическа мисия, която да сложи край на ескалацията."

Снощи българският премиер беше гост на френския президент на официален прием за държавните и правителствените ръководители в Елисейския дворец. Радев заяви, че и други лидери, които не са се съгласили да участват, са били на приема. За създадената там коалиция за обща противоракетна отбрана коментира:

Румен Радев, премиер на Република България: "Всички решения, които касаят нашата колективна сигурност, се взимат в друг формат и на друго място. Предложения и идеи сме виждали много. България участва активно там, където се взимат решенията. Тези решения се взимат в ЕС и в НАТО, където България има своята тежест и активно присъствие."

След като имената на руския патриарх Кирил и основателя на „Лукойл“ Вагит Алекперов бяха извадени от 21-вия пакет от санкции срещу Русия, Радев заяви, че за първи път България заявява открито своя национален интерес.

Румен Радев, премиер на Република България: „Искам да кажа ясно. България заяви открито своите резерви към тези физически лица и своята готовност да наложи вето на целия пакет, ако те не бъдат извадени от списъка. Видяхте – те бяха извадени. За първи път... и за първи път... в колективен формат.“

Ден преди проектобюджетът да влезе в зала и във връзка със започналата процедура по свръхдефицит Радев посочи, че се работи за намаляването на минуса в хазната, въпреки тежкото наследство.

Румен Радев, премиер на Република България: "Как да преразгледаме дефицита, след като той, завещан ни от предишните управления, е много висок? Правим всичко възможно и сме изчерпали всички резерви, за да го намалим до една приемлива норма."

Премиерът засегна и темата с полетите на Делян Пеевски.

Румен Радев, премиер на Република България: "Че полети има – има. Това е ясно, въпросът е кой и как е плащал тези полети."

Радев благодари на президента Макрон за поканата и посочи, че участието на българските гвардейци на парада вече е традиция.