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25 световни лидери присъстваха на най-мащабния военен парад в историята на Франция

Джанан Дурал от Джанан Дурал
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Европа
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световни лидери присъстваха днешния парад деня бастилията париж
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25 световни лидери присъстваха на днешния парад за Деня на Бастилията в Париж. Най-внушителният в историята на Франция и със силно изявено послание, че Париж застава твърдо зад Киев.

Най-мащабният военен парад в историята на Франция. 6700 пехотинци, 98 самолета, 31 хеликоптера и 315 бойни машини преминаха между Триумфалната арка и площад "Конкорд" в Париж. С военен автомобил президентът Еманюел Макрон беше част от парада, а посланието е повече от ясно - Париж е превъоръжен, европейските армии не са "хартиени тигри".

Близо 30 световни лидери, сред които тези на Германия и Великобритания, председатели на Европейската комисия - Урсула фон дер Лайен и на Съвета - Антониу Коща, бяха сред присъстващите.

С аплодисменти - така беше посрещнат украиският президент Володимир Зеленски. 500 военнослужещи от "Коалицията на желаещите" бяха част от днешния парад. 25-има бяха украинските военни във френската столица днес, по "Шан-з-Елизе" маршируваха и български гвардейци.

На срещата на Коалицията в Елисейския дворец часове по-рано, френският президент Макрон обяви предстоящи съвместни учения на многонационални войски, които имат готовност в бъдеще да участват в мисии в Украйна.

Еманюел Макрон, президент на Франция: "Те ще се провеждат в държави, съседни на Украйна, за да покажем, че имаме готовност да изпратим войски на украинска територия и за да стане ясно, че имаме сили по земя, въздух и море."

Полският премиер Доналд Туск съобщи, че страната му ще бъде домакин на първите учения тази есен.

Доналд Туск, премиер на Полша: "Всички очакват ескалация в действията на Русия и тя вероятно ще се опита да продължи войната най-рано до зимата. След вчерашните разговори имаме един фокус: как да гарантираме сигурността на Украйна и региона след постигането на мир или най-малкото на примирие. Взехме решение за съвместни учения с участието на френски и британски войски, които ще се проведат в Полша през есента."

От Кремъл коментираха, че няма как да има гаранции за сигурността на Украйна, ако при обсъждането им не участва и Русия.

Снимки: ЕПА/БГНЕС и АП/БТА

#25 световни лидери #военен парад #деня на бастилията #Национален празник #Франция

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