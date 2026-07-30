В Лос Анджелис превърнаха болница в арт пространство за изследване на човешките емоции (СНИМКИ)

Бивша болница в Лос Анджелис се превърна в мащабна художествена инсталация, посветена на човешките емоции, пише Асошиейтед прес. Проектът „Болница на емоциите“ представя 80 произведения на 70 артисти в сградата на бившия медицински център „Сейнт Винсънт“ близо до центъра на града.

Посетителите на изложбата не са подлагани на медицински прегледи, а са поканени да изследват различни аспекти на човешките преживявания – от радостта и надеждата до страха, скръбта и травмата.

Бившата болница е основана през 1856 г. от религиозния орден „Дъщери на милосърдието“ с цел да обслужва бедни пациенти. Тя обяви фалит през 2020 г., след което беше закупена от частни инвеститори. Мястото предстои да бъде преустроено в център за бездомни хора и за психично здраве и лечение на зависимости, като първият етап от проекта се очаква да бъде открит по-късно тази година.

До края на септември болничните помещения са превърнати в художествени пространства, в които творците представят теми като медицинска и семейна травма, тревогата от климатичните промени и преживяванията на хора от имиграционни центрове.

Инсталацията е създадена в духа на проекти като Meow Wolf, които представят изкуството като интерактивно преживяване. Сред експонатите има цветни фигури, символизиращи различни емоции. Бившите медицински помещения са преобразени с изкуствени цветя, необичайни предмети и интерактивни звукови инсталации.

В секцията, посветена на страха, една от творбите разказва за посттравматичния стрес на военни ветерани чрез виртуален персонаж и изкуствен интелект. Друга инсталация представя черно-бели портрети, създадени от руския художник Гриша Степанян, който прекарва 15 месеца в американски център за задържане на мигранти.

Организаторите на проекта посочват, че целта му е да покаже сложността на човешките емоции – че радостта и тъгата могат да съществуват едновременно и че споделянето на лични преживявания е част от човешката връзка, допълва Асошиейтед прес.

Снимки: БТА