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Групата BTS няма да участва в надпреварата за музикалните награди „Грами“ през 2027 г.

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Корейската поп група отказаха участие след въвеждането на нова азиатска категория

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Корейската поп група BTS обяви, че няма да представи музиката си за разглеждане за наградите „Грами“ през 2027 г., предаде Би Би Си.

Новината беше съобщена чрез едновременно публикувано изявление в профилите на всичките седем членове на групата в Инстаграм. В него музикантите заявяват, че са решили да не участват в тазгодишното издание на музикалните отличия и изразяват надежда музиката да бъде оценявана „такава, каквато е“, вместо да бъде разделяна по регион или език.

Решението идва, след като Американската национална звукозаписна академия обяви нова категория за най-добро азиатско поп изпълнение. Според правилата песните в нея трябва да съдържат „смислено използване“ на азиатски език. Повече от 80 процента от текстовете в най-новия албум на BTS – Arirang – са на английски език, което би изключило групата от надпреварата в новата категория.

Въвеждането на отличието предизвика разнопосочни реакции сред почитателите на кей-поп музиката. Част от феновете разкритикуваха решението с аргумента, че вместо да отличава азиатските изпълнители, то ги поставя в отделна категория.

В изявлението си членовете на BTS благодариха на своите почитатели, известни като BTS Army, за подкрепата им.

Към момента от Националната звукозаписна академия не са коментирали решението на групата.

Създадена през 2013 г., BTS се превърна в една от най-успешните поп групи в света. През 2021 г. тя стана първата кей-поп група с номинация за награда „Грами“ благодарение на песента Dynamite, изпълнена изцяло на английски език. Въпреки няколкото си номинации през годините, включително в категориите за най-добро поп дуо или групово изпълнение и най-добър музикален видеоклип, BTS все още не е печелила награда „Грами“.

Снимки: БГНЕС/Архив

#кей поп #поп група BTS #Награди "Грами"

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