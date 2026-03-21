Завръщането на BTS: Групата обяви нов албум и грандиозно световно турне

Южнокорейската кей-поп група BTS се завръща с грандиозен концерт в Сеул. Това ще бъде първата им съвместна изява от 4 години. Причината за прекъсването им беше военната служба на момчетата.

BTS ще представят песните от най-новия си албум. Заглавието му препраща към традиционна корейска песен и символизира връзката между миналото и съвременната глобална култура.

Ден след появата на албума от него веч са продадени близо 4 милиона копия. Мерките за сигурност в Сеул са засилени. Очаква се на концерта да присъстват повече от 260 000 души.

