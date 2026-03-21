БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Завръщането на BTS: Групата обяви нов албум и грандиозно световно турне

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:47 мин.
По света
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Южнокорейската кей-поп група BTS се завръща с грандиозен концерт в Сеул. Това ще бъде първата им съвместна изява от 4 години. Причината за прекъсването им беше военната служба на момчетата.

BTS ще представят песните от най-новия си албум. Заглавието му препраща към традиционна корейска песен и символизира връзката между миналото и съвременната глобална култура.

Ден след появата на албума от него веч са продадени близо 4 милиона копия. Мерките за сигурност в Сеул са засилени. Очаква се на концерта да присъстват повече от 260 000 души.

Текст: Виктория Коева, стажант-репортер

Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ